У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
Два важливих для президентської команди документа, намічених на цю сесію – про деолігархізацію (№5599) і наповнення бюджету (№5600). Фінальне голосування за них планується на другу половину вересня, якщо на той час профільні комітети встигнуть їх підготувати.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, податки і олігархи. Чим займеться Рада цієї осені".
Як розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, щодо законопроекту про олігархів профільний комітет буде ще приймати рішення, до нього внесли приблизно 1,2 тисячі поправок.
"Є спам, є пропозиції по суті. Але основна архітектура цього документа змінюватися не буде. У поправки про передачу повноважень з ведення реєстру спеціально створеної комісії при НАЗК невисокі шанси на прийняття в залі", - зазначила Кравчук.
У монобільшості прогнозують, що розгляд цього документа навряд чи пройде зовсім гладко.
Нагадавши, у "Слузі народу" розповіли, коли розглянуть закони про олігархів і податки.
Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.