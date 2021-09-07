У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів

Два важливих для президентської команди документа, намічених на цю сесію – про деолігархізацію (№5599) і наповнення бюджету (№5600). Фінальне голосування за них планується на другу половину вересня, якщо на той час профільні комітети встигнуть їх підготувати.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, податки і олігархи. Чим займеться Рада цієї осені" .

Як розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, щодо законопроекту про олігархів профільний комітет буде ще приймати рішення, до нього внесли приблизно 1,2 тисячі поправок.

"Є спам, є пропозиції по суті. Але основна архітектура цього документа змінюватися не буде. У поправки про передачу повноважень з ведення реєстру спеціально створеної комісії при НАЗК невисокі шанси на прийняття в залі", - зазначила Кравчук.

У монобільшості прогнозують, що розгляд цього документа навряд чи пройде зовсім гладко.