ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів

Новость на русском →
Вівторок 07 вересня 2021 08:14
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів Фото: у Раді розповіли, коли планують розгляд закону про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Два важливих для президентської команди документа, намічених на цю сесію – про деолігархізацію (№5599) і наповнення бюджету (№5600). Фінальне голосування за них планується на другу половину вересня, якщо на той час профільні комітети встигнуть їх підготувати.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, податки і олігархи. Чим займеться Рада цієї осені".

Як розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, щодо законопроекту про олігархів профільний комітет буде ще приймати рішення, до нього внесли приблизно 1,2 тисячі поправок.

"Є спам, є пропозиції по суті. Але основна архітектура цього документа змінюватися не буде. У поправки про передачу повноважень з ведення реєстру спеціально створеної комісії при НАЗК невисокі шанси на прийняття в залі", - зазначила Кравчук.

У монобільшості прогнозують, що розгляд цього документа навряд чи пройде зовсім гладко.

Нагадавши, у "Слузі народу" розповіли, коли розглянуть закони про олігархів і податки.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
DAILY
Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені