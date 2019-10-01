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Комитет Рады рассмотрит несколько сотен поправок к судебной реформе Зеленского

Новости » Политика    01.10.2019 - 12:20
Комитет Рады рассмотрит несколько сотен поправок к судебной реформе Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета состоится в 15:00

Во вторник, 1 октября, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рассмотрит поправки к законопроекту №1008 президента Владимира Зеленского о судебной реформе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления". Об этом заявила председатель комитета Ирина Венедиктова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на заседании комитета 1 октября будет рассмотрено более 300 поправок к законопроекту.

"На 3 октября (в повестке дня, - ред.) стоит законопроект №1008. Это как раз судейский законопроект, по которому сегодня будет комитет в 15:00. Там 330 правок. Я переживаю, что мы можем не успеть их рассмотреть. Поэтому также прошу передвинуть этот законопроект", - заявила парламентарий.

Напомним, в понедельник Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе. В частности, суд обратился к президенту Украины и главе Верховной рады Украины с предложением получить экспертное заключение о законопроекте №1008 перед голосованием за проект закона во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР приняла проект закона президента Владимира Зеленского про судебную реформу за основу. Документ предлагает упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

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