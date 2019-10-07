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У Раді розповіли, коли розглянуть судову реформу Зеленського

Новини » Політика    07.10.2019 - 15:55
У Раді розповіли, коли розглянуть судову реформу Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховний суд просив відкласти розгляд відповідного законопроекту президента

Законопроект президента Володимира Зеленського про судову реформу буде розглядатись у Верховній раді наступного пленарного тижня 15-18 жовтня. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна

"Законопроект про судову реформу №1008 також очікував розгляду минулого тижня, але, на жаль, ми не встигли розглянути. Я думаю, що він буде однозначно розглянутий наступного тижня", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом в першому читанні законопроекту №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування". Вона підкреслила, що прийняття даного законопроекту може мати серйозні наслідки для незалежності судової системи в Україні, так як він впливає на кваліфікаційні вимоги до суддів.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу. Зокрема, суд звернувся до президента України та голови ВР з пропозицією отримати експертний висновок щодо законопроекту №1008 перед голосуванням за проект закону у другому читанні.

Підкреслимо, ВР 12 вересня прийняла проект закону президента Володимира Зеленського про судову реформу за основу. Документ пропонує упорядкувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

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