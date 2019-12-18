В Раде рассказали, когда рассмотрят право на пенсии для жителей ОРДЛО

Верховная рада будет рассматривать проект закона №2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию" в январе 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Она подчеркнула, что народные депутаты не успеют принять законопроект за основу до конца текущего года.

"Комитет рекомендовал включить этот законопроект в повестку дня и принять за основу, а дальше дорабатывать... Мы должны были проголосовать за его включение в повестку дня еще вчера. Он стоял, он был подан в перечне законопроектов, которые мы должны включить, а соответственно рассмотреть уже в январе. Потому что здесь (в этом году - ред.) мы уже не успеем", - заявила Третьякова.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о пенсии жителям оккупированных территорий Донбасса не предусматривает выплату пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Третьякова пояснила, что документ не предусматривает выплату пенсий наличными в ОРДЛО.

Как известно, в конце октября в парламенте зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Данный документ предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев.

Также РБК-Украина писало, что парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов дорабатывает законопроект №2083-д о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Глава комитета отметила, что в доработке нуждается сам механизм получения этих пенсий.