В Раде рассказали, когда рассмотрят изменения в Конституцию по децентрализации

Закон президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации планируется рассмотреть 20 декабря. Об этом рассказал в кулуарах первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы рассмотрят направление проекта закона на рассмотрение в Конституционный суд Украины.

"Я думаю, что в пятницу попробуем в суд направить проект по децентрализации", - рассказал Корниенко.

Напомним, ранее Корниенко заявил, что в законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации нет никаких особых статусов ни для каких регионов Украины.

Так, на этой неделе Верховная рада планирует рассмотреть изменения в Конституцию в части децентрализации.

Как писало РБК-Украина, в понедельник текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде. При этом президент внес его в ВР 13 декабря.

Добавим также, глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.