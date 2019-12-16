В изменениях в Конституцию нет особых статусов ни для одного региона, - нардеп

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во фракции "Слуга народа" заявили, что в основе документа лежит Европейская хартия местного самоуправления

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации нет никаких особых статусов ни для каких регионов Украины. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в основе документа лежит Европейская хартия местного самоуправления.

"В основе лежит Европейская хартия местного самоуправления, которая утверждает: должны выполняться определенные принципы, чтобы местное самоуправление было, развивалось и приносило пользу людям... Среди основных принципов - повсеместность. То есть, вся территория должна быть покрыта местным самоуправлением. А также субсидиарность, по которой все вопросы, которые можно решить на местном уровне, решаются именно на местном уровне", - отметил парламентарий.

Напомним, на этой неделе Верховная рада планирует рассмотреть изменения в Конституцию в части децентрализации. Так, парламент может направить соответствующий проект закона на рассмотрение в КСУ.

Как писало РБК-Украина, сегодня текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде. При этом президент внес его в ВР 13 декабря.

Так, глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.