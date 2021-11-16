В Раде рассказали, когда примут закон о столице

К финальной редакции законопроекта о столице поступило около 914 поправок. "Слуга народа" собирается на этой неделе запустить сокращенную процедуру рассмотрения документа, чтобы не затягивать время.

Об этом заявил член комитета Рады по вопросам госвласти Виталий Безгин (СН) в комментарии РБК-Украина, говорится в материале " Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице ".

Этот механизм уже применялся, когда депутаты рассматривали тысячи поправок к банковскому так называемому "антиколомойскому" законопроекту.

"Мы рассчитываем, что во вторник или в четверг мы проголосуем за сокращенную процедуру рассмотрения, согласно статьи 119 прим.1. Соответственно, через пленарную неделю, в последнюю неделю ноября, мы проголосуем за документ в целом", - объяснил Безгин.

Закон, как считает он, по оптимистичному сценарию может вступить в силу уже 15-20 декабря.