У Раді розповіли, коли приймуть закон про столицю

До фінальної редакції законопроекту про столицю надійшло близько 914 поправок. "Слуга народу" збирається на цьому тижні запустити скорочену процедуру розгляду документа, щоб не затягувати час.

Про це заявив член комітету Ради з питань держвлади Віталій Безгін (СН) в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі " Напарник для Кличка. Як зміниться влада в Києві з новим законом про столицю ".

Цей механізм вже застосовувався, коли депутати розглядали тисячі поправок до банківського так званого "антиколомойського" законопроекту.

"Ми розраховуємо, що у вівторок або в четвер ми проголосуємо за скорочену процедуру розгляду, згідно статті 119 прим.1. Відповідно, через пленарний тиждень, в останній тиждень листопада, ми проголосуємо за документ в цілому", - пояснив Безгін.

Закон, як вважає він, за оптимістичним сценарієм може вступити в силу вже 15-20 грудня.