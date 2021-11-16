Новый закон о столице: кто может управлять Киевом вместе с Кличко

Верховная рада в ближайшие недели может принять новый закон о столице. Почти полностью переделанный ко второму чтению законопроект разведет полномочия мэра и главы КГГА.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице ".

Киевсовет получит свой собственный исполком - им тоже будет руководить Кличко. Главу КГГА будет выбирать президент. Авторы законопроекта четко прописали, что мэр не может занимать этот пост.

Член комитета Рады по вопросам госвласти Виталий Безгин (СН) уверяет, что законопроект никоим образом не замахивается на имеющиеся у Кличко полномочия. Он продолжит руководить столицей и распоряжаться местным бюджетом, уточнил нардеп.

Несколько собеседников издания в президентской команде утверждают, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов остается основным претендентом на главу столичной администрации, "хотя сам он и не сильно этого хочет".

В своей публичной риторике Кличко придерживается прежней позиции и выступает против разграничения должностей мэра и главы КГГА.