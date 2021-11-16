ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Новый закон о столице: кто может управлять Киевом вместе с Кличко

Новина українською →
Киев, Вторник 16 ноября 2021 09:48
Новый закон о столице: кто может управлять Киевом вместе с Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Верховная рада в ближайшие недели может принять новый закон о столице. Почти полностью переделанный ко второму чтению законопроект разведет полномочия мэра и главы КГГА.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице".

Киевсовет получит свой собственный исполком - им тоже будет руководить Кличко. Главу КГГА будет выбирать президент. Авторы законопроекта четко прописали, что мэр не может занимать этот пост.

Член комитета Рады по вопросам госвласти Виталий Безгин (СН) уверяет, что законопроект никоим образом не замахивается на имеющиеся у Кличко полномочия. Он продолжит руководить столицей и распоряжаться местным бюджетом, уточнил нардеп.

Несколько собеседников издания в президентской команде утверждают, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов остается основным претендентом на главу столичной администрации, "хотя сам он и не сильно этого хочет".

В своей публичной риторике Кличко придерживается прежней позиции и выступает против разграничения должностей мэра и главы КГГА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Киев
NEWS
Максимум смертей и более 16 тысяч случаев COVID за сутки: статистика Минздрава
Максимум смертей и более 16 тысяч случаев COVID за сутки: статистика Минздрава
DAILY
Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице