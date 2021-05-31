В Раде рассказали, когда примут закон о местном референдуме

Глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о местном референдуме выписан достаточно хорошо, но будут дискусии. Его могут принять во время шестой сессии работы парламента.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, говорится в материале "Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы".
По его словам, часть депутатов считает, что пока не стоит передавать столько народовластия на места.
"Думаю, до принятия этого документа во втором чтении мы подойдем во время шестой сессии работы парламента", - предположил Корниенко.
Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил изданию, что в ближайшее время этот законопроект направят на оценку Венецианской комиссии.
"В течение текущей сессии надеемся получить вывод Венецианской комиссии, тогда у нас будет возможность проголосовать законопроект в первом чтении в сентябре - октябре и принять как закон в конце этого года", - сказал он.
Напомним, законопроект о местном референдуме №5512 внесли в Верховную раду. Представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря назвала основные новации документа.
Первый вице-спикер Верховной рады ранее заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме.