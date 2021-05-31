У Раді розповіли, коли приймуть закон про місцевий референдум

За його словами, частина депутатів вважає, що поки не варто передавати стільки народовладдя на місця.

"Думаю, до прийняття цього документа в другому читанні ми підійдемо під час шостої сесії роботи парламенту", - припустив Корнієнко.

Перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив виданню, що найближчим часом цей законопроект направлять на оцінку Венеціанської комісії.

"Протягом поточної сесії сподіваємося отримати висновок Венеціанської комісії, тоді у нас буде можливість проголосувати законопроект у першому читанні у вересні - жовтні і прийняти як закон в кінці цього року", - сказав він.