В Раде рассказали о повестке дня внеочередного заседания

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на внеочередном заседании Верховной рады будет рассматриваться пакет антикризисных мер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Кравчук в Facebook.

По ее словам, комитетам нужно 1-2 дня для того, чтобы подготовить законопроекты для рассмотрения депутатов.

"Какие еще вопросы могут быть в повестке дня? Пакет антикризисных мер, депутатский законопроект, который сейчас финализуется в комитете по вопросам экономического развития (экономические стимулы, налоговые послабления для бизнеса и социальная поддержка незащищенных граждан), законопроект о медицинские "офлейблы", усиление ответственности спекулянтов в сфере продаж медицинских средств", - заявила Кравчук

Кроме того, на заседании могут быть рассмотрены кадровые вопросы.

"Не исключено - кадровые вопросы, о которых сообщим чуть позже", - заявила Кравчук.

Также к заседанию готовят законопроекты по секвестру государственного бюджета и созданию стабилизационного фонда.

Напомним, внеочередное заседание Верховной рады состоится в понедельник, 30 марта. Решение о переносе внеочередного заседания на эту дату, по словам Зеленского, связано с подготовкой еще ряда законопроектов по противодействию распространения коронавируса.