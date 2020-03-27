В Раді розповіли про порядок денний позачергового засідання 

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на позачерговому засіданні Верховної ради буде розглядатися пакет антикризових заходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Кравчук у Facebook.

За її словами, комітетам потрібно 1-2 дні для того, щоб підготувати законопроекти для розгляду депутатів.

"Які ще питання можуть бути на порядку денному? Пакет антикризових заходів, депутатський законопроект, який зараз фіналізується у комітеті з питань економічного розвитку (економічні стимули, податкове послаблення для бізнесу і соціальна підтримка для незахищених громадян), законопроект про медичні "офлейбли", посилення відповідальності спекулянтів у сфері продажу медичних засобів", - заявила Кравчук.

Окрім того, на засіданні можуть бути розглянуті кадрові питання.

"Не виключено - кадрові питання, про які повідомимо трохи згодом", - заявила Кравчук.

Також до засідання готують законопроекти по секвестру державного бюджету та створення стабілізаційного фонду.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної ради відбудеться у понеділок, 30 березня. Рішення про перенесення позачергового засідання на цю дату, за словами Зеленського, пов'язане з підготовкою ще ряду законопроектів щодо протидії розповсюдження коронавірусу.