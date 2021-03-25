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В Раде рассказали о повестке дня двух внеочередных заседаний

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 30 марта, Верховная рада проведет два внеочередных пленарных заседания. В ходе одного из них народные депутаты рассмотрят проект постановления относительно осуждения беспорядков под Офисом президента.

Об этом сообщил замглавы комитета ВР по вопросам государственной власти Александр Качура в Telegram.

Так, на первом внеочередном заседании, которое инициируется депутатами, будут рассмотрены:
• доклад правоохранительных органов касательно событий под Офисом Президента и проект постановления об осуждении событий на Банковой;
• проект постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко;
• проект постановления о назначении внеочередных выборов глав города Харькова и села Шегини.

Также на втором внеочередном заседании Рады, которое инициирует президент Владимир Зеленский, планируют рассмотреть вопрос компенсационных выплат предпринимателям и ряд других социально-экономических законопроектов.

Напомним, в комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что Рада соберется 30 марта, во вторник. В этот день планируют провести два внеочередных заседания.

Кроме того, глава Рады Дмитрий Разумков сообщил, что нардепы могут рассмотреть 17-18 вопросов во время внеочередных заседаний ВР.

Добавим, что ранее из-за локдауна в Киеве ВР отменила очередные пленарные заседания до 9 апреля.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседание
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