В Раде рассказали о повестке дня двух внеочередных заседаний

Во вторник, 30 марта, Верховная рада проведет два внеочередных пленарных заседания. В ходе одного из них народные депутаты рассмотрят проект постановления относительно осуждения беспорядков под Офисом президента.

Об этом сообщил замглавы комитета ВР по вопросам государственной власти Александр Качура в Telegram.

Так, на первом внеочередном заседании, которое инициируется депутатами, будут рассмотрены:

• доклад правоохранительных органов касательно событий под Офисом Президента и проект постановления об осуждении событий на Банковой;

• проект постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко;

• проект постановления о назначении внеочередных выборов глав города Харькова и села Шегини. Также на втором внеочередном заседании Рады, которое инициирует президент Владимир Зеленский, планируют рассмотреть вопрос компенсационных выплат предпринимателям и ряд других социально-экономических законопроектов.