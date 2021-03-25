RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Раді розповіли про порядку денному двох позачергових засідань

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 30 березня, Верховна рада проведе два позачергових пленарних засідання. В ході одного з них народні депутати розглянуть проект постанови щодо засудження заворушень під Офісом президента.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань державної влади Олександр Качура в Telegram.

Так, на першому позачерговому засіданні, яке ініціюється депутатами, будуть розглянуті:
• доповідь правоохоронних органів щодо подій під Офісом Президента і проект постанови про засудження подій на Банковій;
• проект постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва і Олександра Скічко;
• проект постанови про призначення позачергових виборів голів міста Харкова і села Шегині

Також на другому позачерговому засіданні Ради, яке ініціює президент Володимир Зеленський, планують розглянути питання компенсаційних виплат підприємцям і ряд інших соціально-економічних законопроектів.

Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що Рада збереться 30 березня, у вівторок. У цей день планують провести два позачергові засідання.

Крім того, глава Ради Дмитро Разумков повідомив, що нардепи можуть розглянути 17-18 питань під час позачергових засідань ВР.

Додамо, що раніше через локдаун в Києві ВР скасувала чергові пленарні засідання до 9 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна Радавнеочередное заседание
Читайте також
У Раді напрацьовують закон про перехоплення правоохоронцями телекомунікацій
У вівторок Рада може розглянути до 18 питань, - Разумков
Прогноз погоди