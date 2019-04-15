В Раде рассказали о плане работы парламента после принятия "языкового закона"

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала о плане работы ВР на ближайшие сессионные недели после принятия "языкового закона". Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В частности, нардепы планируют рассмотреть закон об ответственности за незаконное обогащение.

"По словам Геращенко, после рассмотрения законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" №5670-д, парламентарии планируют рассмотреть вопрос о возвращении в Уголовный кодекс Украины статьи о незаконном обогащении, также коалиция будет ставить вопрос об отмене е-декларирования для общественных активистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, первый замглавы Рады отметила, что среди приоритетов - законопроект №10181 из сектора безопасности и обороны "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)" и №10180 "О внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" об усовершенствовании механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности".

Напомним, Верховная рада Украины вернется к рассмотрению "языкового закона" после второго тура выборов президента Украины. Рассмотрение закона продолжится 23 апреля 2019 года.

Так, Рада рассмотрела почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона". В частности, нардепы в четверг рассмотрели 1832 правки из 2082, поданных в закон ко второму чтению. Таким образом, сейчас рассмотрено 88% поправок.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что в неделю завершения рассмотрения поправок и голосования за "языковой закон" не будет подписывать отпуска народным депутатам.