У Раді розповіли про план роботи парламенту після прийняття "мовного закону"

Перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко розповіла про план роботи ВР на найближчі сесійні тижні після ухвалення "мовного закону". Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Зокрема, нардепи планують розглянути закон щодо відповідальності за незаконне збагачення.

"За словами Геращенко, після розгляду законопроекту "Про забезпечення функціонування української мови як державної" №5670-д, парламентарі планують розглянути питання щодо повернення до Кримінального кодексу України статті про незаконне збагачення, також коаліція ставитиме питання про скасування е-декларування для громадських активістів", - сказано у повідомленні.

Крім того, перший замголови Ради зазначила, що серед пріоритетів - законопроект №10181 з сектору безпеки і оборони "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби" та №10180 "Про внесення змін до закону "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування заходів протимінної діяльності".

Нагадаємо, Верховна рада України повернеться до розгляду "мовного закону" після другого туру виборів президента України. Розгляд закону продовжиться 23 квітня 2019 року.

Так, Рада розглянула майже 90% поправок до другого читання "мовного закону". Зокрема, нардепи в четвер розглянули 1832 правки з 2082, поданих до закону до другого читання. Таким чином, зараз розглянуто 88% поправок.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що в тиждень завершення розгляду поправок і голосування за "мовний закон" не підписуватиме відпустки народним депутатам.