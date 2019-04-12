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Рада вернется к рассмотрению "языкового закона" после выборов

Новости » Политика    12.04.2019 - 14:26
Рада вернется к рассмотрению "языкового закона" после выборов
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы продолжат рассмотрение "языкового закона" в следующий пленарный вторник

Верховная рада Украины вернется к рассмотрению "языкового закона" после второго тура выборов президента Украины, сообщает РБК-Украина.

Так, в ходе пленарного заседания парламента в пятницу, 12 апреля, нардепы не рассматривали поправки в закон.

"Хочу напомнить вам, что на следующей неделе народные депутаты Украины работают с избирателями, в неделю с 15 по 19 апреля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Очередное пленарное заседание Верховной рады Украины состоится во вторник, 23 апреля", - напомнила перед закрытием первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко и поблагодарила нардепов за работу над поправками на этой неделе.

Напомним, Рада рассмотрела почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" в четверг, 11 апреля. В частности, нардепы в четверг рассмотрели 1832 правки из 2082, поданных в закон ко второму чтению. Таким образом, сейчас рассмотрено 88% поправок.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что в неделю завершения рассмотрения поправок и голосования за "языковой закон" не будет подписывать отпуска народным депутатам. Глава парламента отметил, что Рада проголосует "языковой закон" на следующей пленарной неделе, которая стартует 23 апреля, то есть, после второго тура выборов президента.

Добавим, глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий исключил, что "языковой закон" провалят после выборов.

Парубий не даст отпуска нардепам в неделю голосования за "языковой закон" Рада рассмотрела почти 90% правок к "языковому закону"
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