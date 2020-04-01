В Раде рассказали о планах на внеочередное заседание

В Верховной раде рассказали, что парламент может рассмотреть в ходе внеочередного заседания, которое может произойти на следующей неделе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в ВР Василий Мокан.

В частности, нардепы могут рассмотреть изменения в госбюджет-2020 и закон о банках.

"Я думаю, что удастся найти компромиссный вариант по госбюджету, чтобы его поддержали депутаты не только фракции" Слуга народа ". Второе, это то, что мы проголосовали за сокращенный срок рассмотрения законопроекта" О банковской деятельности "во втором чтении. Это также 7 дней. Вполне вероятно, что и этот вопрос повестки дня нужно будет рассмотреть", - заявил Мокан.

По его словам, также на внеочередном заседании на следующей неделе Рада должна рассмотреть постановления об отмене закона об обороте земли.

"Также будут рассмотрены эти постановления, для того, чтобы дать возможность разблокировать подписание законопроекта", - добавил представитель Кабмина в парламенте.

Нардеп подчеркнул, что в изменениях в бюджет будут проголосованы вопросы выделения Пенсионному фонду 19 млрд гривен.

"Я думаю, что с этими изменениями, которые в бюджет будут подаваться, будут комплексно решаться и вопросы социального обеспечения граждан. Это вопрос не только о создании фонда на борьбу с коронавирусом. Это и вопрос обновления доходной и расходной частей. В том числе, и направление 19 млрд гривен в Пенсионный фонд. Думаю, эти вопросы будут рассматриваться Верховной радой комплексно", - заявил Мокан.

Напомним, в Верховной раде Украины не исключают, что внеочередное заседание парламента может состояться 6-8 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник ВР отправила на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. За принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа при необходимых 226.