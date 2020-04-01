В Раде назвали возможные даты проведения внеочередного заседания

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВР должна рассмотреть изменения в бюджет-2020

В Верховной раде Украины не исключают, что внеочередное заседание парламента может состояться 6-8 апреля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в ВР Василий Мокан.

По его словам, парламент должен рассмотреть изменения в государственный бюджет на этот год в связи с пандемией коронавируса.

"Мы проголосовали за сокращенные сроки доработки (секвестра бюджета, - ред.). Это означает, что в течение 7 календарных дней. Согласно регламенту, пройдет 7 дней и можно рассматривать в Верховной раде. Я прогнозирую, что на следующей неделе будет еще одно внеочередное заседание. Но, понятно, что конкретной даты пока нет. Я не знаю, будет ли это понедельник, вторник или среда. Будет официально, будем собираться. Проблем с кворумом, так же как и на этот раз, возникнуть не должно", - заявил Мокан.

Напомним, ранее Мокан подчеркивал, что Рада не сняла вопрос внесения изменений в государственный бюджет на 2020 год и вернется к голосованию за соответствующий законопроект через неделю. По его словам, правительственный законопроект №3279 об изменениях в госбюджет доработают и повторно вынесут на голосование.

Как писало РБК-Украина, в понедельник Верховная рада не поддержала законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. За принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа при необходимых 226.

Согласно закону, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.