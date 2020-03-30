Рада вернется к рассмотрению изменений в госбюджет через неделю

Фото: Василий Мокан (facebook.com MokanV)

В течение текущей недели депутаты будут дорабатывать правительственный законопроект

Верховная рада не сняла вопрос внесения изменений в государственный бюджет на 2020 год и вернется к голосованию за соответствующий законопроект через неделю. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан.

По его словам, правительственный законопроект №3279 об изменениях в госбюджет доработают и повторно вынесут на голосование.

"Вопрос не снят с повестки дня. Просто это произойдет несколько позже. На доработку, это означает, что проект может несколько измениться. Впрочем, от идеи создания специализированного фонда для борьбы с коронавирусом и просмотра частей бюджета - от этой идеи Кабмин не отказывается. Такое решение должно приниматься как можно скорее, но в любом случае. Сокращенный срок предусматривает, что это должно быть доработано в течение недели. Я думаю, что будут соблюдать регламентные нормы", - пояснил Мокан.

Нардеп добавил, что в парламенте будут пытаться найти компромисс относительно спорных моментов законопроекта.

"Законопроект будет дорабатываться таким образом, чтобы он нашел компромисс в парламенте и был проголосован. В этом есть острая необходимость, привести его к реальному состоянию. Вчера премьер в течение дня встречался с главами фракций и депутатскими группами. Делалось все возможное, чтобы максимально учесть позиции всех", - резюмировал Мокан.

Напомним, сегодня Верховная рада не поддержала законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. За принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа.

Согласно закону, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.

Данный проект закона Кабмин внес в Раду 29 марта, однако сначала текст документа отсутствовал. В понедельник проект закона был опубликован на сайте парламента.