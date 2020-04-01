У Раді розповіли про плани на позачергове засідання

У Верховній раді розповіли, що парламент може розглянути у ході позачергового засідання, яке може відбутися на наступному тижні. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабінету міністрів у ВР Василь Мокан.

Зокрема, нардепи можуть розглянути зміни до держбюджету-2020 та закон про банки.

"Я думаю, що вдасться знайти компромісний варіант щодо держбюджету, щоб його підтримали депутати не тільки фракції "Слуга народу". Друге, це те, що ми проголосували за скорочений термін розгляду законопроекту "Про банківську діяльність" у другому читанні. Це також 7 днів. Цілком ймовірно, що і це питання порядку денного слід буде розглянути", - заявив Мокан.

За його словами, також на позачерговому засіданні наступного тижня Рада має розглянути постанови про скасування закону про обіг землі.

"Також будуть розглянуті ці постанови, для того, щоб дати можливість розблокувати підписання законопроекту", - додав представник Кабміну у парламенті.

Нардеп підкреслив, що у змінах до бюджету будуть проголосовано питання виділення Пенсійному фонду 19 мільярдів гривень.

"Я думаю, що з цими змінами, які до бюджету будуть подаватись, буде комплексно вирішуватись і питання соціального забезпечення громадян. Це ж питання не тільки про створення фонду на боротьбу з коронавірусом. Це і питання оновлення дохідної і видаткової частин. У тому числі, і спрямування 19 мільярдів гривень у Пенсійний фонд. Думаю, ці питання будуть розглядатись Верховною радою комплексно", - заявив Мокан.

Нагадаємо, У Верховній раді України не виключають, що позачергове засідання парламенту може відбутися 6-8 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, у понеділок ВР відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепи при необхідних 226.