ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассказали о планах на внеочередное заседание

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 16:16
В Раде рассказали о планах на внеочередное заседание
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В повестке дня - разблокирование подписания закона о рынке земли и изменения в бюджет-2020

В Верховной раде рассказали, что парламент может рассмотреть в ходе внеочередного заседания, которое может произойти на следующей неделе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в ВР Василий Мокан.

В частности, нардепы могут рассмотреть изменения в госбюджет-2020 и закон о банках.

"Я думаю, что удастся найти компромиссный вариант по госбюджету, чтобы его поддержали депутаты не только фракции" Слуга народа ". Второе, это то, что мы проголосовали за сокращенный срок рассмотрения законопроекта" О банковской деятельности "во втором чтении. Это также 7 дней. Вполне вероятно, что и этот вопрос повестки дня нужно будет рассмотреть", - заявил Мокан.

По его словам, также на внеочередном заседании на следующей неделе Рада должна рассмотреть постановления об отмене закона об обороте земли.

"Также будут рассмотрены эти постановления, для того, чтобы дать возможность разблокировать подписание законопроекта", - добавил представитель Кабмина в парламенте.

Нардеп подчеркнул, что в изменениях в бюджет будут проголосованы вопросы выделения Пенсионному фонду 19 млрд гривен.

"Я думаю, что с этими изменениями, которые в бюджет будут подаваться, будут комплексно решаться и вопросы социального обеспечения граждан. Это вопрос не только о создании фонда на борьбу с коронавирусом. Это и вопрос обновления доходной и расходной частей. В том числе, и направление 19 млрд гривен в Пенсионный фонд. Думаю, эти вопросы будут рассматриваться Верховной радой комплексно", - заявил Мокан.

Напомним, в Верховной раде Украины не исключают, что внеочередное заседание парламента может состояться 6-8 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник ВР отправила на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. За принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа при необходимых 226.

Минздрав опубликовал алгоритм действий в случае подозрения на коронавирус В Раде назвали возможные даты проведения внеочередного заседания
Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь