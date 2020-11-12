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В Раде рассказали, когда перейдут к подготовке закона об оппозиции

Украина, Четверг 12 ноября 2020 12:46
В Раде рассказали, когда перейдут к подготовке закона об оппозиции
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа вскоре перейдет к подготовке закона об оппозиции. Работа над законопроектом должна начаться с 16 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Со следующего понедельника мы планируем перейти к подготовке первичного драфта законопроекта о парламентской оппозиции. С этой целью создана подгруппа, которая будет заниматься непосредственно подготовкой текста законопроекта, в которую вошли все желающие участники группы", - проинформировал Стефанчук.

Он надеется, что уже в декабре 2020 года в пределах рабочей группы можно будет перейти к постатейному обсуждению проекта закона о парламентской оппозиции.

Напомним, в середине сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент сможет рассмотреть законопроект об оппозиции. Он отмечал, что рассмотрение состоится после местных выборов.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Разумков рассказал, что парламент может принять закон об оппозиции на следующей сессии.

Так, 18 мая в ВР начали нарабатывать законопроект об оппозиции: состоялось первое заседание рабочей группы, которая работает над этим документом.

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Новости Украины Политика оппозицияВерховная РадаРуслан Стефанчук

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