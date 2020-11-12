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У Раді розповіли, коли перейдуть до підготовки закону про опозицію

Україна, Четвер 12 листопада 2020 12:46
У Раді розповіли, коли перейдуть до підготовки закону про опозицію
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що робоча група невдовзі перейде до підготовки закону про опозицію. Робота над законопроектом має розпочатися з 16 листопада.

Про це повідомляє пресс-служба парламенту.

"З наступного понеділка ми плануємо перейти до підготовки первинного драфту законопроекту про парламентську опозицію. З цією метою створено підгрупу, яка займатиметься безпосередньо підготовкою тексту законопроєкту, до якої увійшли всі бажаючі учасники групи", - поінформував Стефанчук.

Він сподівається, що вже в грудні 2020 року в межах робочої групи можна буде перейти до постатейного обговорення проекту закону про парламентську опозицію.

Нагадаємо, у середині вересня спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли парламент зможе розглянути законопроект про опозицію. Він зазначав, що розгляд відбудеться після місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Разумков розповів, що парламент може прийняти закон про опозицію на наступній сесії.

Так, 18 травня у ВР почали напрацьовувати законопроект про опозицію: відбулося перше засідання робочої групи, яка працює над цим документом.

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Новини України Політика оппозицияВерховна РадаРуслан Стефанчук

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