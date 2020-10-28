В Раде рассказали, как намерены оградить украинцев от бракованной продукции и подделок

Внедрение обязательного использования регистраторов расчетных операций (РРО) при продаже дорогостоящей техники и услуг позволят защитить права украинских потребителей, а также снизить уровень "тени" в экономике и коррупции на таможне.

Об этом говорится в статье "Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиков" на 24.tv.

В публикации отмечается, что каждый покупатель дорогих гаджетов, приборов или услуг с 1 января будущего года получит реальные гарантии на сервисное обслуживание, ремонт и замену бракованных товаров.

Это станет возможным за счет изменений в Налоговом кодексе, которые разработал профильный парламентский комитет Даниила Гетманцева.

"С 1 января 2021 года использование РРО становится обязательным для физлиц-"единщиков" по отдельным рисковым видам деятельности. Это продажа ювелирных изделий, текстиля, деятельность в сфере туризма, ресторанов, торговля в интернете. Все эти отрасли, к сожалению, полностью находятся в тени. То есть завозится контрабанда, и вся продукция реализуется на теневом рынке. Но с 1 января они фискализуются - государство будет контролировать расчетные операции таких предпринимателей", - сообщил Гетманцев.

Как отмечают журналисты, РРО будет передавать данные о каждой покупке на специальный сервер налоговой службы, а покупатель при покупке ювелирки, дорогого гаджета или тура на отдых также получит защиту своих прав потребителя в виде фискального чека. Также введение РРО положит конец торговле "левыми" медикаментами сомнительного качества.

Дополнительными эффектами от внедрения РРО при продаже сложных и дорогостоящих товаров станет детенизация сферы торговли и защита украинских потребителей от сомнительных контрабандных товаров.

Как следствие, повышение уплаты сборов на таможне при импорте многих товарных позиций - для импортеров и продавцов пропадет смысл завозить товары по схемам или вообще в обход таможенного оформления. Дополнительным эффектом издание называет устранение коррупции.

Как отмечают авторы публикации, обязательный фискальный контроль не коснется действительно малого и микро-бизнеса. Законодатели существенно расширили список видов деятельности, для осуществления которых предпринимателям не нужно обязательно использовать РРО.

"Нет смысла контролировать магазин цветов площадью 30 кв. м, он просто не может заработать столько, сколько заработает магазин электроники площадью 100 квадратов. Но последний может превысить лимит денежного оборота и подать отчетность, в которой о таком превышении - ни слова. Мол, мы в пределах лимита работаем, а на самом деле остальная прибыль идет в обход налоговой, и страдает государственный бюджет", - пояснил Гетманцев.

Например, РРО станут необязательны в сфере оказания бытовых услуг: по индивидуальному обучению (репетитора), услуг по содержанию домашних животных, в т.ч. дрессировке и уходу за ними, услуг рекламных и потребительских фото- и видеоработ, услуги по дизайну, реставрации произведений искусства и изготовлению произведений искусства по индивидуальному заказу.

В сфере торговли от обязательного использования РРО освободят мелкие лавки и лоточников, продавцов б/у товаров; продуктов питания (кроме подакцизной продукции), товаров культурного назначения и для отдыха, цветами, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них, а также сувенирные лавки и торговлю изделиями народных мастеров.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины изменил свою нормативно-правовую базу и отсрочил применение программного регистратора расчетных операций (РРО) для валютно-обменных операций до 1 августа 2020 года.

Отметим, в сентябре 2019 года в Украине запустили технологию биометрической оплаты покупок FacePay24 для з торговых точек.