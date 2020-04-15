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Применение программных РРО при обмене валюты отложили до 1 августа

Новости » Экономика     15.04.2020 - 16:15
Применение программных РРО при обмене валюты отложили до 1 августа
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за карантина новые нормы отложены на более поздний срок

Национальный банк Украины изменил свою нормативно-правовую базу и отсрочил применение программного регистратора расчетных операций (РРО) для валютно-обменных операций до 1 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, таким образом НБУ выполнил нормы закона №533-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законs Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Согласно закону, нормы относительно применения бизнесом программного регистратора расчетных операций, в частности во время осуществления валютно-обменных операций, отсрочены до 1 августа 2020 года. Ранее эти требования должны были вступить в силу 19 апреля 2020 года.

Отметим, по данным НБУ, первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли довольно спокойно.

Напомним, банковская система в 2020 году будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Таким образом, в связи с празднованием Пасхи, нерабочими будут три дня подряд - 18, 19 и 20 апреля.

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