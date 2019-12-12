Рада сегодня рассмотрит закон об особом статусе Донбасса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада будет голосовать за внесение в повестку дня закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада сегодня примет решение относительно включения в повестку дня законопроекта об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также депутаты рассмотрят проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

РБК-Украина писало, что Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной раде принять законопроект №2569 о продлении особого статуса Донбасса за основу и в целом.

Также заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса не предусматривает изменений в Конституцию.

Законопроект об особом статусе Донбасса зарегистрировали в Раде еще во вторник, однако его текст отсутствовал.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.