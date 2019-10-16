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В Раде рассказали, куда направят не выплаченные депутатам из-за прогулов средства

Новости » Политика    16.10.2019 - 15:28
В Раде рассказали, куда направят не выплаченные депутатам из-за прогулов средства
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутатские выплаты составляют около 30 тысяч гривен в месяц

Невыплаченные депутатам-прогульщикам средства будут возвращать в государственный бюджет. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина

Арахамия напомнил, что депутатские выплаты составляют около 30 тысяч гривен в месяц.

"Единственное, чем мы как наемник можем оперировать - материальное вознаграждение. Можем ли мы их держать? Средства будут возвращаться в бюджет. Просто в общий бюджет, а там распределит правительство, это по их мнению... Депутатские выплаты - это, кажется, около 30 тысяч гривен в месяц", - сообщил глава фракции.

Напомним, Рада приняла во втором чтении законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат за прогулы. За документ проголосовали 265 парламентариев.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее подчеркивал, что за пропуски заседаний ВР без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а заработную плату оставят.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет рекомендовал Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №1035-2 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" и Регламента ВР о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов".

Кроме того, ранее Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство. Данный законопроект Зеленский зарегистрировал в Раде 29 августа.

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