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У Раді розповіли, куди направлять не виплачені депутатам через прогули кошти

Новини » Політика    16.10.2019 - 15:28
У Раді розповіли, куди направлять не виплачені депутатам через прогули кошти
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутатські виплати складають близько 30 тисяч гривень на місяць

Невиплачені депутатам-прогульникам кошти повертатимуть у державний бюджет. Про це заявив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна

Арахамія нагадав, що депутатські виплати складають близько 30 тисяч гривень на місяць.

"Єдине, чим ми як найманець можемо оперувати - матеріальна винагорода. Чи ми можемо їх тримати? Кошти будуть повертатись у бюджет. Просто в загальний бюджет, а там як розподілить уряд, це на їхню думку... Депутатські виплати - це, здається, близько 30 тисяч гривень на місяць", - повідомив глава фракції.

Нагадаємо, Рада схвалила в другому читанні законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат за прогули. За документ проголосували 265 парламентаріїв.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше підкреслював, що за пропуски засідань ВР без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а заробітну плату залишать.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет рекомендував Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №1035-2 "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" та Регламенту ВР щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів".

Крім того, раніше Рада направила на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і кнопкодавство. Даний законопроект Зеленський зареєстрував у Раді 29 серпня.

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