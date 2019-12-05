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В Раде рассказали, по какому законодательству пройдут местные выборы

Новости » Политика     05.12.2019 - 11:33
В Раде рассказали, по какому законодательству пройдут местные выборы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новое законодательство втупит в силу только через год

Местные выборы в Украине будут проходить по действующему законодательству. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качур, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Качуры, новый избирательный кодекс вступит в силу только через год, поэтому местные выборы состоятся по действующему законодательству.

"Местные выборы в Украине пройдут по закону, который на сегодняшний день уже есть. То есть избирательный кодекс в части местных выборов вступит в силу лишь через год. Более того окружные избирательные комиссии и УИК они уже привыкли к тому законодательству, которое есть. Для того, чтобы не было риска, что будет большое количество неиспользованных бюллетеней, которые потом признали не действительными, потому мы приняли политическое решение, чтобы законодательство о местных выборах вступило в силу через год", - заявил нардеп.

Напомним, ранее глава парламентского подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин заявлял, что местные выборы в Украине пройдут только по мажоритарной системе и после того, как будет проведена административно-территориальная реформа. Однако позже в Раде сообщили, что формат местных выборов будет зависеть от количества жителей в населенных пунктах.

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