В Раді розповіли, за яким законодавством пройдуть місцеві вибори 

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нове законодавство набуде чинності лише через рік

Місцеві вибори в Україні відбуватимуться за діючим законодавством. Про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Качури, новий виборчий кодекс набуде чинності лише через рік, тому місцеві вибори відбудуться за чинним законодавством.

"Місцеві вибори в Україні відбудуться за законом, який на сьогоднішній день вже є. Тобто виборчий кодекс в частині місцевих виборів набуде чинності лише через рік. Більше того окружні виборчі комісії і ДВК вони вже звикли до того законодавства, яке є. Для того, щоб не було ризику, що буде велика кількість невикористаних бюлетенів, які б потім визнали не дійсними, тому ми ухвалили політичне рішення, щоб законодавство про місцеві вибори набуло чинності через рік", - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше глава парламентського підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін заявляв, що місцеві вибори в Україні відбуватимуться лише за мажоритарною системою і після того, як буде проведена адміністративно-територіальна реформа. Однак пізніше у Раді повідомили, що формат місцевих виборів буде залежати від кількості жителів у населених пунктах.