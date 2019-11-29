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Формат местных выборов будет зависеть от количества жителей населенных пунктов, - нардеп

Новости » Политика     29.11.2019 - 19:12
Формат местных выборов будет зависеть от количества жителей населенных пунктов, - нардеп
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В населенных пунктах, где проживает менее 90 тыс. человек, выборы будут проходить по мажоритарной системе

Формат местных выборов в 2020 году будет зависеть от количества жителей в населенных пунктах. Об этом заявил председатель параламентського комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, передает "Громадське".

По словам Клочко, в населенных пунктах, где проживает менее 90 тысяч человек, местные выборы будут проходить по мажоритарной системе.

"В городах, в которых проживает более 90 тысяч человек, выборы пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. В населенных пунктах, в которых проживает менее 90 тысяч выборы будут проходить по мажоритарной системе", - заявил нардеп.

Кроме того, Клочко уточнил, что в населенных пунктах, где местные выборы будут проходить по мажоритарной системе, баллотироваться смогут не только кандидаты-самовыдвиженцы, но и представители политических партий.

Напомним, ранее глава подкомитета Верховной рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин заявлял, что местные выборы в Украине будут проходить только по мажоритароною системой и после того, как будет проведена административно-территориальная реформа.

Как писало РБК-Украина, 18 ноября в Украине начался процесс выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя на соответствующих первых местных выборах.

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