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В Раде рассказали, на какие деньги будет распространяться налоговая амнистия

Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет добровольной. И будет распространяться не на все деньги.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Хочу развеять миф, якобы государство заставляет украинцев выводить свои деньги из тени. Хочешь - участвуешь в налоговой амнистии. Не хочешь - не участвуешь", - заявил парламентарий.

По словам главы комитета, налоговая амнистия не касается тех средств, которые человек получил, заплатив с них налоги, то есть, зарплаты, имущества или денег по наследству.

Гетманцев отметил, что в такой амнистии не могут участвовать должностные лица.

"Налоговая амнистия - это точно не об отбеливании тех денег, которые кто-то украл у государства", - сказал он.

Кроме того, декларация, поданная лицом, которое хочет принять участие в налоговой амнистии, не может служить доказательством по уголовным делам.

Напомним, в Верховной раде продолжается работа над соответствующим законопроектом №5153.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина, что у налоговой амнистии в Украине было несколько основных целей, и возврат денег из-за рубежа - это не ключевой приоритет.

Так, Верховная Рада 30 марта принял в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.

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