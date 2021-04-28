В Раде рассказали, на какие деньги будет распространяться налоговая амнистия

"Хочу развеять миф, якобы государство заставляет украинцев выводить свои деньги из тени. Хочешь - участвуешь в налоговой амнистии. Не хочешь - не участвуешь", - заявил парламентарий.

По словам главы комитета, налоговая амнистия не касается тех средств, которые человек получил, заплатив с них налоги, то есть, зарплаты, имущества или денег по наследству.

Гетманцев отметил, что в такой амнистии не могут участвовать должностные лица.

"Налоговая амнистия - это точно не об отбеливании тех денег, которые кто-то украл у государства", - сказал он.

Кроме того, декларация, поданная лицом, которое хочет принять участие в налоговой амнистии, не может служить доказательством по уголовным делам.