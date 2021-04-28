В Раде рассказали, на какие деньги будет распространяться налоговая амнистия

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет добровольной. И будет распространяться не на все деньги.
"Хочу развеять миф, якобы государство заставляет украинцев выводить свои деньги из тени. Хочешь - участвуешь в налоговой амнистии. Не хочешь - не участвуешь", - заявил парламентарий.
По словам главы комитета, налоговая амнистия не касается тех средств, которые человек получил, заплатив с них налоги, то есть, зарплаты, имущества или денег по наследству.
Гетманцев отметил, что в такой амнистии не могут участвовать должностные лица.
"Налоговая амнистия - это точно не об отбеливании тех денег, которые кто-то украл у государства", - сказал он.
Кроме того, декларация, поданная лицом, которое хочет принять участие в налоговой амнистии, не может служить доказательством по уголовным делам.
Напомним, в Верховной раде продолжается работа над соответствующим законопроектом №5153.
Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина, что у налоговой амнистии в Украине было несколько основных целей, и возврат денег из-за рубежа - это не ключевой приоритет.
Так, Верховная Рада 30 марта принял в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.