У Раді розповіли, на які кошти буде поширюватися податкова амністія

Глава комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде добровільною. І поширюватиметься не на усі кошти.
"Хочу розвіяти міф, нібито держава змушує українців виводити свої гроші з тіні. Хочеш - береш участь у податковій амністії. Не хочеш - не береш", - заявив парламентар.
За словами глави комітету, податкова амністія не стосується тих коштів, що людина отримала, сплативши з них податки, тобто, зарплати, майна або грошей у спадок.
Гетманцев зазначив, що в такій амністії не можуть брати участь посадовці.
"Податкова амністія - це точно не про відбілення тих грошей, які хтось вкрав у держави", - сказав він.
Крім того, декларація, подана особою, яка хоче взяти участь у податковій амністії, не може бути доказом у кримінальних справах.
Нагадаємо, у Верховній раді триває робота над відповідним законопроектом №5153.
Радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що у податкової амністії в Україні було кілька основних цілей, і повернення грошей з-за кордону - це не ключовий пріоритет.
Так, Верховна рада 30 березня схвалила в першому читанні законопроект, який за допомогою подачі "нульовий декларації" передбачає для громадян так звану податкову амністію.