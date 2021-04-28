У Раді розповіли, на які кошти буде поширюватися податкова амністія

"Хочу розвіяти міф, нібито держава змушує українців виводити свої гроші з тіні. Хочеш - береш участь у податковій амністії. Не хочеш - не береш", - заявив парламентар.

За словами глави комітету, податкова амністія не стосується тих коштів, що людина отримала, сплативши з них податки, тобто, зарплати, майна або грошей у спадок.

Гетманцев зазначив, що в такій амністії не можуть брати участь посадовці.

"Податкова амністія - це точно не про відбілення тих грошей, які хтось вкрав у держави", - сказав він.

Крім того, декларація, подана особою, яка хоче взяти участь у податковій амністії, не може бути доказом у кримінальних справах.