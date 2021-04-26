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Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников, - комитет Рады

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 14:08
Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников, - комитет Рады Фото: глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников. В Верховной раде продолжается работа над соответствующим законопроектом №5153.

Об этом заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в ходе согласительного совета парламента.

"В комитете продолжается работа рабочей группы над законопроектом №5153. Это законопроект о так называемой налоговой амнистии. Первое, налоговая амнистия - это добровольно. Никаких санкций за неучастие в ней нет", - отметил парламентарий.

Нардеп обратил внимание, что этот закон не об "амнистировании украденного".

"Второе - это не касается активов, полученных легально с уплатой налогов. Третье - наличка допускается к амнистии, но ее надо разместить на банковском счете. Четвертое - чиновникам предлагается запретить участвовать в амнистии, поэтому это - не об амнистировании украденного", - сказал Гетманцев.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина, что у налоговой амнистии в Украине было несколько основных целей. При этом возврат денег из-за рубежа - это не ключевой приоритет.

Напомним, Верховная рада 30 марта одобрила в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.

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