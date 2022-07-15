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В Раде рассказали, когда депутатов-предателей лишат мандатов

Фото: Александр Корниенко, вицеспикер парламента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Верховная Рада Украины до сих пор не приняла решение о лишении мандатов депутатов-предателей. В частности речь идет о коллаборантах и гауляйтерах Алексее Ковалеве, Андрее Деркаче и Викторе Медведчуке. Их официально лишат полномочий после приговоров суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вицеспикер парламента Александра Корниенко изданию "LB".

Отвечая на вопрос, когда депутата "Слуги народа" Алексея Ковалева лишат мандата, Корниенко заявил, что это возможно после суда.

"К сожалению, только после приговора суда по этому делу. Хотя надеюсь, что это будет быстро. Потому что здесь нечего расследовать. Понимаю, что должны пройти все этапы, процессуально. Но уже есть подозрение. Думаю, это быстро доведут до суда. Здесь фактически он сам себя документирует. Как и Сальдо. Поэтому все должно быть быстро", - сказал Корниенко.

Такая же процедура ждет и других нардепов-предателей, участие которых уже известно, подчеркнул вицеспикер парламента.

Напомним, прокуратура сообщила депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву о подозрении в государственной измене.

Нардепа-предателя уже исключили из фракции "Слуга народа". Также его хотят лишить депутатского мандата.

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