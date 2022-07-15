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У Раді розповіли, коли депутатів-зрадників позбавлять мандатів

Фото: Олександр Корнієнко, віцеспікер парламенту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Верховна Рада України досі не ухвалила рішення про позбавлення мандатів депутатів-зрадників. Зокрема мова йде про колаборантів та гауляйтерів Олексія Ковальова, Андрія Деркача та Віктора Медведчука. Їх офіційно позбавлять повноважень після вироків суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцеспікер парламенту Олександра Корнієнка виданню "LB".

Відповідаючи на запитання, коли депутата "Слуги народу" Олексія Ковальова позбавлять мандату, Корнієнко заявив, що це можливо після суду.

"На жаль, тільки після вироку суду по цій справі. Хоча сподіваюся, що це буде швидко. Бо тут нема що розслідувати. Розумію, що мають пройти усі етапи, процесуально. Але вже є підозра. Думаю, це швидко доведуть до суду. Тут фактично він сам себе документує. Як і Сальдо. Тому усе має бути швидко", - сказав Корнієнко.

Така ж сама процедура чекає і на інших нардепів-зрадників, участь яких уже відома, наголосив віцеспікер парламенту.

Нагадаємо, прокуратура повідомила депутату Верховної Ради Олексію Ковальову про підозру в державній зраді.

Нардепа-зрадника вже виключили з фракції "Слуга народу". Також його хочуть позбавити депутатського мандата.

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