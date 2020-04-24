В Раде рассказали, когда будет рассмотрен "антиколомойский" закон. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, в понедельник должна быть финальная таблица законопроекта.

"Банковский законопроект для того, чтобы получился... В понедельник должна быть финальная таблица законопроекта. После того, она будет роздана депутатам на протяжении 10 дней. То есть 10 дней пауза. Но для того, чтобы применить эту отдельную регламентную процедуру, надо собрать 150 подписей и проголосовать в зале. Это мы и сделаем на следующей неделе в четверг-пятницу", - заявил Арахамия

Так, по его словам, банковский закон могут принять 5-6 мая.

"Тогда вероятно, что через неделю - во вторник или понедельник сможем выносить банковский закон на голосование", - заявил Арахамия.

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.

Напомним, три дня назад комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.