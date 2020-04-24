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Представителей МВФ пригласили на рассмотрение в Раде закона о банках

Новости » Политика     24.04.2020 - 03:16
Представителей МВФ пригласили на рассмотрение в Раде закона о банках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Соответствующее приглашение направили 23 апреля

Представителей Международного валютного фонда пригласили присоединиться к рассмотрению законопроекта о банках, известного как "антиколомойский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Соответствующее приглашение 23 апреля направили члены комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Депутаты рассматривали документ и поправки к нему в режиме видеоконференции.

Председатель комитета Даниил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением его представителей приобщиться к обсуждению законопроекта.

К законопроекту было подано 16586 поправок, из которых профильный подкомитет рекомендует учесть 235.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.

РБК-Украина писало, что 21 апреля комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

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