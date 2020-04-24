В Раді розповіли коли буде розглянуто "антиколомойський" закон. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, у понеділок має бути фінальна таблиця законопроекту.

"Банківський законопроект для того, щоб вийшов... В понеділок має бути фінальна таблиця законопроекту. Після того, вона буде роздана депутатам на протязі 10 днів. Тобто є 10 днів пауза. Але для того, щоб застосувати цю окрему регламентну процедуру, треба зібрати 150 підписів і проголосувати в залі. Це ми і зробимо наступного тижня у четвер-пятницю", - заявив Арахамія

Так, за його словами, банківський закон можуть прийняти 5-6 травня.

"Тоді ймовірно, що через тиждень - у вівторок чи середа зможемо виносити банківський закон на голосування", - заявив Арахамія.

Раніше у "Слузі народу" заявляли, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набув чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.

Нагадаємо, три дні тому комітет з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні.