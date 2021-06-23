В Раде рассказали, как будет происходить основание лицеев общинами

Замглавы образовательного документа, автор документа Сергей Колебошин пояснил, что, согласно закону, учредителем профильного лицея может быть любая община, которая способна на это. Сейчас это может делать только областной совет или городской совет в городах, где проживает более 50 тысяч человек.

В законопроекте учтены особенности расселения и демографии. Действующие нормы об образовании предусматривали минимум 4 класса на параллели в лицее. Но, по словам нардепа, это бы ограничивало возможности общин в негусто населенных областях.

"Там бы мы не смогли основать нормальную сеть лицеев и вынуждены были бы делать пансионы при школе, а это неравные условия: дети из города ехали бы домой, а дети в сельской местности вынуждены целую неделю быть в пансионе", - отметил Колебошин.

В связи с этим уменьшено минимальное количество параллельных классов до 2 и 3 профилей.

Также в составе лицея будет возможность существования не только 5-12 классов, но и начального звена 1-4 классов. Без этой нормы многие общины имели бы проблемы с разделением звеньев. Ведь с образовательной точки зрения лучше отделить старшую профильную школу, но это должна решать община.

"Именно поэтому в законе Кабмину предоставляют поручение закладывать средства в бюджетах ближайших лет на формирование обособленной сети. Община, которая способна построить лицей или разделить учебные процессы, будет получать средства от государства", - отметил замглавы комитета.

Кроме того, дошкольным учреждениям образования позволят быть структурными подразделениями начальной школы и гимназии. При этом обязательным является размещение детей в отдельном здании или по отдельным входам, чтобы потоки детей не пересекались.

"Все новые нормы фактически предоставят возможность устойчивого продолжения образовательной реформы, учитывая процесс децентрализации, который в государстве происходит", - подчеркнул нардеп.