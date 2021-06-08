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Основание лицеев общинами: Раде рекомендуют окончательно одобрить закон

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Украина, Вторник 08 июня 2021 13:32
Основание лицеев общинами: Раде рекомендуют окончательно одобрить закон Фото: Раде рекомендуют разрешить ОТО быть основателями лицеев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Общинам в Украине планируют разрешить быть учредителями лицеев. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №4629-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам образования и науки.

"Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует Верховной раде принять в целом законопроект по совершенствованию механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования №4629-1", - говорится в сообщении.

Ко второму чтению к проекту закона подали 60 поправок.

"Согласовали предложения закрепить количество учеников в классах не менее 25 детей, три профиля обучения. Также согласовали решение, что начальная школа функционирует как отдельное юридическое лицо или структурное подразделение гимназии или лицея", - сообщил замглавы комитета Сергей Клебошин.

Напомним, в мае в парламенте создали рабочую группу для доработки этого документа.

Так, в апреле ВР поддержала за основу соответствующий законопроект №4629-1. В первом чтении предусматривалось, что территориальным общинам разрешат выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027 года, то есть до срока полноценного запуска трехлетней старшей профильной школы на базе трансформированной сети с образованием новых лицеев.

Как писало РБК-Украина, Рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №5138-1.

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