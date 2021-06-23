У Раді розповіли, як буде відбуватися заснування ліцеїв громадами

Комітет з питань освіти та науки рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт №4629-1 про право громад засновувати ліцеї. У Верховній раді розкрили подробиці формування такої мережі.
Замглави освітнього документу, автор документу Сергій Колебошин пояснив, що, згідно з законом, засновником профільного ліцею може бути будь-яка громада, яка спроможна на це. Наразі це може робити тільки обласна рада або міська рада в містах, де мешкає понад 50 тисяч осіб.
У законопроекті враховані особливості розселення і демографії. Чинні норми про освіту передбачали мінімум 4 класи на паралелі в ліцеї. Але, за словами нардепа, це б обмежувало можливості громад в негусто населених областях.
"Там би ми не змогли заснувати нормальну мережу ліцеїв і змушені були б робити пансіони при школі, а це нерівні умови: діти з міста їхали б додому, а діти в сільській місцевості вимушені цілий тиждень бути в пансіоні", - зазначив Колебошин.
У зв'язку з цим зменшено мінімальну кількість паралельних класів до 2 і 3 профілів.
Також у складі ліцею буде можливість існування не лише 5-12 класів, але й початкової ланки 1-4 класів. Без цієї норми багато громад мали б проблеми з розділенням ланок. Адже з освітньої точки зору краще відокремити старшу профільну школи, але це має вирішувати громада.
"Саме тому в законі Кабміну надають доручення закладати кошти в бюджетах найближчих років на формування відокремленої мережі. Громада, яка спроможна побудувати ліцей або розділити навчальні процеси, отримуватиме кошти від держави", - зазначив замглави комітету.
Крім того, дошкільним закладам освіти дозволять бути структурними підрозділами початкової школи та гімназії. При цьому обов’язковим є розміщення дітей в окремій будівлі або за окремими входами, щоб потоки дітей не перетиналися.
"Усі нові норми фактично нададуть можливість сталого продовження освітньої реформи, враховуючи процес децентралізації, який у державі відбувається", - підкреслив нардеп.
Нагадаємо, у травні у парламенті утворили робочу групу для доопрацювання цього документу.
Як писало РБК-Україна, у квітні ВР підтримала за основу відповідний законопроект №4629-1. У першому читанні передбачалося, що ОТГ дозволять виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року, тобто до терміну повноцінного запуску трирічної старшої профільної школи на базі трансформованої мережі з утворенням нових ліцеїв.