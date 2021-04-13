Верховная рада хочет разрешить общинам быть учредителями лицеев. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4629-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 278 парламентариев.

Закон дает определение термину "безопасная образовательная среда" и исключает определение термина "опорное учебное заведение". Ведь он касается исключительно сферы полного общего среднего образования и должен быть предусмотрен в специальном законе.

В документе прописаны правовые основания для функционирования нового госучреждения, которое будет предоставлять образовательные услуги в сфере дошкольного, полного общего среднего и внешкольного образования детям, находящимся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения Украины.

Предусмотрено, что опорные учебные заведения обеспечивают получение не только начального и базового среднего образования, но и профильного среднего образования.

Перечень учредителей лицеев дополняется. В него включили "представительные органы других территориальных общин, способные обеспечить функционирование лицея в соответствии с требованиями законодательства".

Закон определяет четкие требования к учреждению и образовательной деятельности коммунального лицея, выполнение которых должен обеспечить основатель:

создание отдельного юридического лица,

функционирование не менее четырех классов в течение 10-12 лет обучения,

формирование безопасной, инклюзивной и цифровой образовательной среды и надлежащей материально-технической базы, включая быстрый интернет, питание, подвоз учеников и педагогов с соблюдением временной нормы или пансионного проживания учащихся в случае ее превышения,

выполнение требований стандарта профильного среднего образования.

До 2027 года откладывается вступление в силу отдельных норм закона о функционировании в коммунальных лицеях не менее четырех классов в течение 10-12 лет обучения, юридического отделения начальных школ, гимназий, лицеев.

А территориальным общинам разрешают выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027-го, то есть до срока полноценного запуска трехлетней старшей профильной школы на базе трансформированной сети с образованием новых лицеев.