В Раде рассчитывают открыть рынок земли до нового года

Верховная рада Украины сможет проголосовать за запуск рынка земли до нового года. Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, парламент сможет открыть рынок земли до нового года.

"До нового года. Вы же видели, сколько у нас мероприятий, круглых столов и встреч с малыми и большими фермерами. Это для того, чтобы совместить все интересы все интересы, но принять решение ", - заявил Арахамия.

Напомним, Кабинет министров предлагает разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года. По словам премьера Алексея Гончарука, в течение года необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли. Предполагается, что на законодательном уровне будет закреплена норма о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выступает против продажи земли иностранцам. Отметим, в начале сентября он распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельхоз назначения.