В правительстве рассказали о деньгах на земельную реформу

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Государство будет кредитовать покупателей земли

В проекте государственного бюджета на 2020 год заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Верховной раде во время презентации проекта госбюджета на 2020 год, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Маркарова, в проекте заложено 4,4 млрд грн на удешевление кредитов для желающих купить землю.

"Проводя земельную реформу мы должны сделать главное - защитить владельцев паев и защитить тех маленьких фермеров, которые работают на земле и хотят купить землю. Поэтому мы должны дать им длинный и дешевый ресурс. Именно поэтому эти 4,4 млрд записаны на программу удешевления кредитов", - заявила Маркарова.

Она также отметила, что средства на поддержку рынка земли в прошлые годы выделялись на наведение порядка в Госгеокадастре.

"Относительно поддержки рынка земли. Средства, которые выделены и в этом году, и в предыдущем, это программа на поддержку развития. Она выделялась на то, чтобы навести порядок вГосгеокадастре и чтобы навести порядок в земельном кадастре, чтобы там была вся информация. К сожалению, этого не сделано. Вы слышали, что премьер-министр сказал, что будут сделаны кадровые решения и там будет наведен порядок. Это то, чего от нас требуют владельцы паев, фермеры и все", - добавила она.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров предлагает разрешить куплю-продажу земли с 1 октября 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский выступает против разрешения покупки земли иностранцами. Как заявил 19 сентября Зеленский, "страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, это бред".