Гончарук назвал дату начала продажи земли

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Рынок земли введут через год

Кабинет министров предлагает разрешить куплю-продажу земли с 1 октября 2020 года. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с аграриями, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук сообщил, что в течение года должна быть проделана огромная работа. В частности, необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли.

"Та модель, которую предлагаем мы, предполагает открытие рынка земли с 1 октября следующего года", - сказал он.

По словам премьера, в законодательстве будет прописана норма о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами.

Гончарук также подтвердил намерение ввести запрет на покупку земли иностранцами.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский выступает против разрешения покупки земли иностранцами. Как заявил 19 сентября Зеленский, "страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, это бред".

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, предложение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31,0% украинцев. Против рынка земли выступают 49,1% респондентов.