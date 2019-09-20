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В Раде рассчитывают открыть рынок земли до нового года

Новости » Политика    20.09.2019 - 13:22
В Раде рассчитывают открыть рынок земли до нового года
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия заявляет, что мораторий на продажу земли отменят еще в 2019

Верховная рада Украины сможет проголосовать за запуск рынка земли до нового года. Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, парламент сможет открыть рынок земли до нового года.

"До нового года. Вы же видели, сколько у нас мероприятий, круглых столов и встреч с малыми и большими фермерами. Это для того, чтобы совместить все интересы все интересы, но принять решение ", - заявил Арахамия.

Напомним, Кабинет министров предлагает разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года. По словам премьера Алексея Гончарука, в течение года необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли. Предполагается, что на законодательном уровне будет закреплена норма о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выступает против продажи земли иностранцам. Отметим, в начале сентября он распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельхоз назначения.

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