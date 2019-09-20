У Раді розраховують відкрити ринок землі до нового року

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія заявляє, що мораторій на продаж землі скасують ще в 2019

Верховна рада України зможе проголосувати за запуск ринку землі до нового року. Про це заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, парламент зможе відкрити ринок землі до нового року.

"До нового року. Ви ж бачили, скільки у нас заходів, круглих столів та зустрічей з малими і великими фермерами. Це для того, щоб поєднати всі інтереси все інтереси, але прийняти рішення ", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує дозволити продаж землі з 1 жовтня 2020 року. За словами прем'єра Олексія Гончарука, протягом року необхідно прописати всі механізми купівлі-продажу землі. Передбачається, що на законодавчому рівні буде закріплено норму про першочергове право купівлі землі нинішніми орендарями.

У той же час президент України Володимир Зеленський виступає проти продажу землі іноземцям. Зазначимо, на початку вересня він розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент прийняв до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення.